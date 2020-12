Ajax-Atalanta 0-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 40' s.t. Muriel (AT)



Assist: 40' s.t. Freuler (AT)



Ajax (4-3-3): Onana, Mazraoui, Schuurs, Martinez (46' s.t. Timber (49's.t. Alvarez)), Tagliafico (18' s.t. Huntelaar); Klaasen, Labyad (18' s.t. Ekkelenkamp), Gravenberch; Antony, Brobbey (1' s.t. Promes), Tadic. All. Ten Hag



Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens (34' s.t. Palomino); Pessina; Zapata (34' s.t. Muriel), Gomez. All. Gasperini



Arbitro: Carlos del Cerro Grande (ESP)



Ammoniti: 22' p.t. Gravenberch (AJ), 7' s.t. Tagliafico (AJ), 15' s.t. Hateboer (AT), 37' s.t. Freuler (AT)



Espulsi: 34' s.t. Gravenberch (AJ)