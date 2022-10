Steven Berghuis ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara del suo Ajax in Champions contro il Napoli: "E' l'occasione per dimostrare quanto valiamo, sarà una gara aperta. Il pareggio in campionato? Avremmo preferito vincere, anche se ormai fa parte del passato. Ai tifosi non dico nulla, dobbiamo ricominciare a vincere già da domani. Le pressioni? Vogliamo fare bene, questo sicuramente".