L'inizio della stagione per l'Ajax è stato un incubo. Problemi in campo e fuori con i tifosi dei Lancieri che si sono resi più protagonisti dei giocatori attraverso proteste e rappresaglie in campo. Quelli che invece vestono la gloriosa maglia del club più vincente d'Olanda stanno deludendo, come mai nella storia della squadra di Amsterdam. Dopo sette gare, l'ultima persa in casa dell'Utrecht, l'Ajax ha raccolto 5 punti, è penultimo e ampiamente in lotta per non retrocedere. Un vero e proprio disastro: nessun successo nelle ultime otto gare in tutte le competizioni, con ben 5 ko, la striscia peggiore dal 1954, quando il calcio professionistica è stato introdotto in Olanda. Siamo solo a ottobre e c'è tutto il tempo per rialzarsi ma lo spauracchio della seconda divisione si fa concreto. Mai così in basso, l'Ajax rischia la prima retrocessione della sua storia: vediamo, di seguito, tutti i top club che non sono mai scesi di categoria.