L'Ajax e Amsterdam sono sotto choc da questa mattina quando l'attaccante olandese classe 1992 Quincy Promes è stato arrestato dalla polizia cittadina e si trova attualmente in carcere.



Secondo quanto riportato dal De Telegraaf il calciatore è sospettato di essere coinvolto in un grave accoltellamento e sarebbe proprio lui l'autore di un'aggressione con conseguenti lesioni fisiche gravi, reato che in Olanda comporta un massimo di quattro anni di reclusione.



L'episodio risalirebbe alla fine di luglio, con Promes che diede una festa in un magazzino dell'azienda di famiglia. Secondo la stampa in Olanda, in quella serata l'attaccante ebbe una feroce discussione con un familiare e lo avrebbe accoltellato. La vittima ha denunciato l'accaduto un mese fa e le indagini hanno portato oggi alla custodia cautelare, che sarà di 3 giorni, ma potrà essere prorogata.