L'Ajax perde in casa con l'Atalanta e viene relegato in Europa League, il tecnico degli olandesi Erik Ten Hag commenta in conferenza stampa: "Abbiamo sempre provato a fare gol ma non ci siamo riusciti, come contro il Liverpool. In tutto il girone abbiamo avuto occasioni di segnare come oggi, la prima è arrivata tardi (sui piedi di Klaassen, parata di Gollini, ndr) ma dovevamo segnare e questo alla fine ci ha portato alla sconfitta. Non ha a che fare soltanto con stasera, sabato ci aspetta lo Zwolle e non possiamo fermarci. Cosa succede alla squadra? Questa è la Champions, ci siamo concentrati sulla sfida di oggi e abbiamo provato a far fronte alle assenze. Il rosso a Gravenberch ha cambiato tutto? Ci aspettavano in difesa, mi aspettavo una partita più offensiva da parte loro. Era molto difficile e i nostri attaccanti sono rimasti molto isolati. Non abbiamo una rosa molto ampia, l'anno in cui abbiamo vinto tanto avevamo a disposizione tanti giocatori, non è così quest'anno".