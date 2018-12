Frankie de Jong non ha firmato con il PSG, tutto aperto. Parola sua a Fox Sports: "Non ho ancora fatto una scelta - riferisce il giocatore -. L'Ajax non è ancora d'accordo con un club, quindi non so ancora cosa farò. Potrebbe anche essere che rimanga qui, o che scelga un club diverso. In linea di principio, tutto è ancora aperto. Il mio agente ha parlato con diversi club, non credo che la gente ne sarà sorpresa. In ogni caso, non escludo nulla. Non è ancora stato deciso niente. Comunque sia, non me ne andrò durante la pausa invernale".