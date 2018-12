Matthjiis de Ligt, difensore dell'Ajax, ha parlato a Sky Sport a margine del Golden Boy : "È un grande traguardo per un difensore vincere questo premio, sono contento di essere il primo nel mio ruolo a trionfare. Ajax-Real Madrid in Champions ? Una partita difficilissima contro la squadra migliore del mondo, ma siamo fiduciosi. Possiamo battere il Real, mostrando al mondo intero le nostre qualità. Juve? Al mercato non penso in questo momento. L'Italia è un Paese meraviglioso in cui giocare a calcio, ma al momento sono concentrato sul presente . Non penso a lasciare l'Ajax e al campionato in cui giocherò . Con chi preferirei giocare in futuro tra Messi e Ronaldo? Ziyech ".