Secondo Mundo Deportivo, non è così avviata come sembra la trattativa tra Barcellona e Ajax per il difensore classe '96 Matthijs de Ligt, calciatore seguito pure dalla Juventus. Nonostante il recente viaggio in Olanda di una delegazione blaugrana per convincere il nazionale olandese, quest'ultimo vorrebbe prendere tempo e attendere il finale di stagione per valutare ulteriori proposte. Una scelta che avrebbe irritato i vertici del Barcellona.