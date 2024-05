Ajax, Farioli sarà il nuovo allenatore: è UFFICIALE, tutti i dettagli dell'accordo

La notizia era nell'aria, adesso è anche ufficiale e il club olandese ha spiegato nel comunicato tutti i dettagli dell'accordo.I Lancieri avevano già deciso di ripartire da un nuovo allenatore, scegliendo il tecnico italiano per tornare al vertice del calcio olandese., col quale Farioli ha firmato un contratto fino al 2027, divenuto ufficiale.

Farioli (Barga, Italia, 10 aprile 1989) diventerà l'allenatore della prima squadra dell'Ajax. L'allenatore ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 2009 presso i reparti giovanili di diversi club italiani. Dal 2015 al 2017 ha lavorato come allenatore dei portieri in Qatar. Ha ricoperto lo stesso ruolo nei club di Serie A Benevento Calcio e US Sassuolo Calcio.

A metà del 2020, Farioli è stato nominato vice allenatore dell'Alanyaspor turco. Nella primavera del 2021, è diventato capo allenatore del Fatih Karagümrük, giocando nella Süper Lig turca. Ciò lo ha reso il più giovane allenatore di sempre di un campionato turco. Farioli è diventato capo allenatore dell'Alanyaspor nel 2021, dove in precedenza aveva ricoperto il ruolo di assistente. A metà del 2023, Farioli è stato nominato capo allenatore dei francesi dell'OGC Nice, con cui ha concluso al quinto posto della Ligue 1.

Cavalletto (Padova, Italia, 3 marzo 1977) è vice allenatore di diversi club italiani dal 2008. Ha lavorato nell'OCG Nice, Fatih Karagümrük e Alanyaspor insieme a Farioli e Sanchez Mateos (Llerena, Spagna, 21 aprile 1986), che a sua volta ha esperienza come vice allenatore con diverse squadre (giovanili) in Spagna, Turchia, Qatar ed Ecuador.Vos (Amstelveen, 24 aprile 1983) è l'allenatore dell'Ajax U23 dal febbraio 2023. Vos ha iniziato la sua carriera da allenatore nelle giovanili dell'Ajax e in precedenza è stato vice allenatore dell'Ajax U23 e degli Scottish Rangers FC. Jelle ten Rouwelaar (Joure, 24 dicembre 1980) è stato nominato allenatore dei portieri. L'ex portiere ha precedentemente lavorato come allenatore dei portieri al NAC Breda, Anderlecht e Burnley".

, direttore tecnico dell'Ajax, ha commentato così la notizia del suo ingaggio: ", ma anche attraverso le informazioni che avevamo raccolto in precedenza su di lui, ad esempio sul suo metodo di lavoro e sul suo modo di vedere il calcio, si vede bene il suo modo di lavorare e di pensare nei suoi allenamenti e durante le partite. È un uomo intelligente che sa interagire bene con le persone, che è anche una parte molto importante del lavoro. Tutto sommato,".