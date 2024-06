AFP via Getty Images

: Szczesny; Frankowski, Bednarek, Salamon, Kiwior; Urbanski, Romanczuk, Zielinski, Zalewski; Szymanski; Buksa. All.: Probierz.: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, De Vrij, Aké; Reijnders, Veerman, Schouten; Simons, Depay, Gakpo. All.: Koeman.Comincia Euro 2024 anche per il, in campo nel pomeriggio con la prima gara della prima giornata: si parte con la sfida tra, con tanti infortunati dell'ultimo minuto. Spiccano, tra le assenze, i nomi di Lewandowski, Milik e Swiderski da una parte e di De Jong, De Roon, Koopmeiners e Brobbey dall'altra. Nonostante le defezioni va in panchina l'attaccante ex Milan Piatek, così come quello che potrebbe essere il futuro 0 rossonero, l'olandese Zirkzee. La quota Bologna è nella Polonia con, mentre il derby di Milano si respira nella sfida tra

