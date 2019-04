Ajax-Juventus è stata la partita dei giocatori di talento, è stata una partita che si può definire tranquillamente “bella”. Due squadre propositive, diverse, anzi diversissime. E in questo festival del talento, i riflettori erano puntati sui difensori centrali. Si è confermato pronto per i palcoscenici più importanti Matthjis de Ligt. Ha risposto presente nella serata più importante, fin qui, della stagione anche Daniele Rugani. Il centrale bianconero è stato al centro di mille dubbi e pronostici, l'infortunio di Giorgio Chiellini aveva riaperto anche il caso Mehdi Benatia: in quattro anni mai Rugani era stato considerato realmente un titolare da Max Allegri, per necessità e mancanza di alternativa alla fine il difensore del futuro è diventato anche quello del presente. Ed alla fine, Rugani, là dietro è stato il migliore: puntuale, cattivo, concentrato. Senza velleità in fase di impostazione ha fatto quello che doveva fare, lo stopper, lo ha fatto bene. Dimostrando di poterci stare anche lui a questi livelli, nelle rotazioni di una difesa come quella della Juve che andrà rinnovata composta com'è, a parte Rugani, da soli over 30. DE LIGT – Rugani ha rinnovato, Rugani ha risposto presente anche in Champions. Poi però c'è una Juve che sul mercato lavora per aggiungere al proprio reparto un difensore top. Nel casting rimane centrale il ruolo di De Ligt. “E' bravo. Dove giocherà? Chiedete all'Ajax”, le parole di Fabio Paratici nel pre-partita. Il difensore olandese ormai costa come e più di De Jong, finito al Barcellona per 75 milioni. Gioca sempre meglio, anche contro la Juve si è confermato un top player assoluto, dal futuro assicurato ma già solido ad alti livelli nell'immediato. Il Barça sogna il doppio colpo, non è il solo club a contenderlo alla Juve. Che non lo molla, ma insegue anche altri giocatori. Ma se Rugani ha superato il suo esame, anche De Ligt lo ha fatto a pieni voti: espugnato il Bernabeu ha dominato su Mandzukic, tenuto botta con Ronaldo e tolto con un intervento da fenomeno un possibile gol a Bernardeschi. E il prezzo sale...