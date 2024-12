Ajax-Lazio, trasferta vietata ai tifosi. La sindaca di Amsterdam: "Nessun rimborso per voli e hotel"

Getty Images

, con un duro comunicato ( CLICCA QUI ) aveva chiesto al sindaco di Amsterdam e all’Uefa di rimborsare, oltre al biglietto dello stadio, anche i voli e gli hotel ai tifosi dellaNESSUN RIMBORSO PER I VOLI - La risposta di: saranno rimborsatidello stadio già venduti, non voli e hotel: “La mia decisione si basa sul concreto timore di turbativa dell’ordine pubblico,I biglietti per i settori in trasferta, che erano già stati emessi per i tifosi della Lazio, saranno bloccati e potranno essere restituiti. Non ci sono spese per i sostenitori del club. Il divieto di accesso ai tifosi della Lazio è basato su informazioni fornite dalla Polizia".

Questo un estratto del comunicato che le autorità olandesi avevano diramato, mandando su tutte le furie la dirigenza della Lazio: "La partita di calcio Ajax-S.S. Lazio si giocherà giovedì 12 dicembre senza pubblico esterno.. Alcuni tifosi della S.S. Lazio sono noti per le loro simpatie di estrema destra e fasciste e per le loro espressioni antisemite e razziste. In particolare hanno fatto il saluto hitleriano, hanno esposto svastiche e hanno insultato l'effigie di Anna Frank".

Al comunicato da Amsterdam eranno seguite anche: “Ieri sera non appena trapelata la notizia, ho parlato con il presidente Lotito e il segretario generale Calveri e siamo rimasti basiti da questa situazione. E non è la prima volta. Già nella sfida contro il Twente i nostri tifosi sono stati segregati nei loro hotel come se fossero agli arresti domiciliari. Io considero Amsterdam una città aperta, come Roma, per questo mi voglio rivolgere alle autorità calcistiche, nello specifico la UEFA: è bene che fin da subito,. Sembra di essere difronte a un reato a consumazione anticipata.Questa ordinanza, mi chiedo, se proprio la si voleva fare, non poteva essere emanta prima? I biglietti sono stati messi in vendita il 13 e il sindaco dov'era? Su Marte? Ora noi stiamo interpellato tutti gli organi, anche l'ambasciata;. Di fatto sta praticamente sospendendo il trattato di Schengen impedendo l'accesso a cittadini europei in un paese comunitario!"