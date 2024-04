Ajax, nel mirino Ten Hag e Farioli. E c'è un retroscena su Xavi

L'continua a cercare un nuovo allenatore., nominato ad interim fino al termine della stagione per sostituire, non proseguirà l'avventura il prossimo anno, complice una stagione nettamente insufficiente per i Lancieri, quinti in classifica a -35 dal PSV capolista in Eredivisie.La lista dei possibili candidati è lunga e comprende nomi di rilievo, come quello dell'ex Brighton e Chelsea, ma negli ultimi giorni altri due nomi sono in cima alle preferenze degli olandesi.- Stando a De Telegraaf, alla lista dei candidati per la panchina si è aggiunto, tecnico delaccostato nelle scorse ore anche alper il dopo-Pioli. L'italiano non è però la prima scelta dell'Ajax, che preferirebbe invece il ritorno di, oggi alma possibile partente visto il rendimento non all'altezza delle aspettative dei Red Devils.

A testimoniare il gradimento per Ten Hag le parole di, direttore sportivo dell'Ajax: "La cosa più importante è la scelta del tecnico, non possiamo commettere errori. Quanto tempo siamo disposti ad aspettare per Ten Hag? Il primo allenamento è previsto per metà giugno, quindi vogliamo avere chiarezza al più tardi entro la fine di maggio e preferibilmente anche prima. Non vogliamo agire troppo in fretta, perché altrimenti si bloccano le scelte. Ma lì arriva il momento in cui vuoi continuare altrimenti la giostra degli allenatori inizia a girare e corri il rischio di perdere buone opzioni. Anche perché non sai se qualcuno vuole venire da noi e non possiamo farlo aspettare troppo con lo staff".

- Su De Telegraaf anche un retroscena che riguarda. Il tecnico catalano aveva parlato con l'Ajax e si era detto entusiasta per il progetto, salvo poi dire ai Lancieri che avrebbe voluto prendersi un anno sabbatico dopo la fine della stagione con il Barcellona. Per questo motivo gli olandesi sono rimasti sorpresi quando Xavi ha improvvisamente annunciato il proprio dietrofront e la decisione di restare sulla panchina blaugrana.