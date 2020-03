L'Ajax non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno di Abdelhak Nouri, il 22enne colpito da un ictus durante un'amichevole col Werder Brema nel luglio del 2017. Sempre secondo il quotidiano olandese 'Telegraaf', il club di Amsterdam resterà comunque vicino al calciatore, che ha già aiutato in tutto il percorso di riabilitazione. Nouri ha subito dei danni cerebrali permanenti, ma sta facendo progressi importanti e comunica con la famiglia reagendo agli stimoli esterni.