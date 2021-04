Martin Stekelenburg ha aspettato questo momento per anni. Dopo la sua esperienza negativa alla Roma, infatti, la sua carriera è crollata. Poi ecco la ricaduta, sul più bello: un infortunio al ginocchio lo tiene in apprensione (andrebbe ad aggiungere agli assenti sicuri Blind e Haller, quest’ultimo escluso erroneamente dalla lista Uefa). Il tecnico Ten Hag è ancora fiducioso (“vediamo nei prossimi giorni“) ma sono davvero alte le possibilità che contro la Roma possa giocare addirittura il terzo portiere, il classe 2000 Kjell Scherpen, che ha esordito in stagione con la maglia dei Lancieri proprio nell’ultima contro l’Heerenveen (è titolare dell’Under 21 che ha vinto il girone degli Europei di categoria e si è qualificata per i quarti di finale).