Ora manca solo l'ufficialità, ma Lasse Schone è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore del Genoa. La conferma arriva direttamente dall'ormai ex centrocampista dell'Ajax, che ieri - come riporta Voetbal International - ha salutato i tifosi olandesi: "Tutti conoscono il mio amore per l'Ajax, questo non è un addio ma un arrivederci. Ho fatto una scelta molto difficile, parlando molto con mia moglie e la mia famiglia. Tutti, all'Ajax, sanno quanto ami il club e che periodo meraviglioso ho trascorso qui. La scorsa stagione abbiamo raggiunto il punto massimo, per questo dire addio è difficile. Anche se ora ho 33 anni, il Genoa ha dei piani su di me".