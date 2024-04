Ajax, sospeso l'amministratore delegato: è accusato di un reato penale

La cronaca si mischia col calcio nelle ultime ore in casa. Il club ha comunicato lacon effetto immediato. L'ad è accusato delA sostituirlo saranno i membri del consiglio e ad assumere il ruolo di amministratore delegato sarà Michael, presidente del Consiglio di Sorveglianza. Starà ora all'organo decidere suldefinitivo di Kroes dopo una riunione d'emergenza degli azionisti del club prevista nelle prossime ore.

. Il Consiglio di Sorveglianza ha richiesto una consulenza legale esterna, che indica come probabilmente fosse coinvolto in", ha scritto l'Ajax. "Siamo profondamente costernati per ciò che è accaduto. Ciò che è successo èe per tutti coloro che lo hanno a cuore. Le azioni di Alex Kroes non sono in linea con ciò che sostiene l'Ajax., soprattutto quando coinvolge l'amministratore delegato. Dopo un'attenta considerazione, il Consiglio di Sorveglianza ha quindi concluso che la posizione di Alex come amministratore dell'Ajax fosse insostenibil", ha commentato Van Praag.

Anche lo stesso Kroes ha voluto commentare la notizia con una nota. Ecco le sue parole: "È con dolore nel cuore che vi comunico che il Consiglio di vigilanza dell'Ajax ha comunicato che mi sospenderà dalla carica di Amministratore delegato con effetto immediato.Non c'è nemmeno un'idea di "guadagno rapido" dietro a tutto questo: volevo prima assicurarmi che l'Ajax facesse di nuovo molto bene a tutti i livelli. E contribuire in modo molto positivo a questo.. A questa domanda non è stata data risposta fino ad oggi. Non mi è stato contestato nulla e non mi è stata posta alcuna domanda. Venerdì scorso mi è stato riferito che avevo un intento malevolo nell'acquistare le azioni. Mi sembra comunque molto più saggio e nell'interesse dell'AjaxL'AFM potrà quindi giudicare in modo indipendente se ho agito o meno in violazione della legge e della sua gravità. Naturalmente ne subirò le conseguenze. Non posso semplicemente rassegnarmi a questa decisione del Consiglio di Amministrazione.Da oggi, con il dolore nel cuore, osserverò da lontano ciò che accade all'Ajax. L'Ajax deve tornare a essere l'Ajax".