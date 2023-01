Alfred Schreuder è stato esonerato dall'Ajax. L'allenatore che ha preso il posto nella scorsa estate di ten Hag chiude la sua esperienza in malo modo, dopo un pareggio con il Volendam, solo l'ultimo di una serie di risultati negativi per i Lancieri. Sono infatti sette le partite senza vittorie per la squadra di Amsterdam, decisamente troppo per la dirigenza che ha dunque compiuto la sua scelta, vista anche la deficitaria classifica che li vede ancorati al quinto posto.



L'ex vice di ten Hag aveva un contratto fino al 2024 e aveva ben figurato con il Bruges. Non è stato ancora delineato il suo sostituto. Secondo la stampa olandese, la panchina dovrebbe essere affidata momentaneamente all'ex difensore Johnny Heitinga, 39enne tecnico della formazione Under-21.



Questo il duro comunicato che ha sancito l'allontanamento di Schreuder. "I tanti punti persi e la mancata crescita della squadra sono le principali ragioni che ci hanno spinto a questa decisione, la dirigenza non è più convinta di portare avanti questa collaborazione".