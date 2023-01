Nuovo giocatore del Bayern Monaco, Daley Blind ha parlato ai microfoni di AD attaccando l'allenatore dell'Ajax, Alfred Schreuder, che ha avuto un ruolo decisivo nell'addio anticipato del difensore. Decisiva la lite avvenuta nell'intervallo della partita contro l'RKC Waalwijk a fine ottobre: "Non ho dubbi che sia stata una questione personale dopo l'RKC"



E su Huntelaar: "Non dovrebbe parlare per me. L'ultima goccia è stata essere retrocesso da prima a quarta scelta. E l'allenatore mi ha completamente ignorato dopo una lite all'intervallo contro l'RKC. Huntelaar mi ha messo contro i tifosi".