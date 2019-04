Done deal -> 2023!



Congrats, Kjell! #WelkomKjell — AFC Ajax (@AFCAjax) 24 aprile 2019

Primo colpo per la prossima stagione dell'E' ufficiale, infatti, l'arrivo di Kjel, portiere che arriva dall'. Contratto quadriennale per il classe 2000, che sarà il portiere del futuro stando alle parole di: "Siamo soddisfatti del rinnovo di Andre Onana, ma ovviamente pensiamo anche al futuro. Sarà uno dei quattro portiere della Prima Squadra, ma è anche in età per giocare con lo Young Ajax".