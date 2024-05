Al Bano e la stonatura sull'Inno: 'Con 60mila persone a cui non interessava non si capiva nulla'

41 minuti fa



Al Bano Carrisi, noto cantante che si è esibito con l'Inno Nazionale prima della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, è intervenuto a Tele Radio Stereo 92.7 commentando quello che è accaduto ieri sera, con una nota stonata e alcuni barocchismi sul finire del testo di Mameli.



"Vorrei sottolineare il fatto che purtroppo non esiste una registrazione delle prove, in quel momento c'ero io e lo stadio vuoto ed è stato da brividi. Davanti a 60mila persone non si capiva niente, io di quello che è successo ieri sera non ho capito nulla. E' andata bene, era la prima volta che facevo una cosa del genere. Di solito allo stadio la gente va perché vuole vedere la partita, nel caso di ieri sera l'Atalanta e la Juventus, dell'inno d'Italia non glie ne fregare niente a nessuno e non va bene. Sono comunque pronto a ripetere questa esperienza, lo rifarei. L'unica cosa che imporrei è il silenzio e il rispetto dell'inno. Non si può fare quel casino, non è una fiera".