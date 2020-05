Al Bano, cantautore italiano, parla a Domenica In, programma Rai condotto da Mara Venier, dicendo la sua sul Coronavirus: “L’uomo ha sempre vinto. Alla fine anche se per poco o lungo tempo il male sembra che stia vincendo, alla fine sta perdendo. E la storia dell’uomo lo dimostra. L’uomo è stato capace di distruggere i dinosauri, pensa un po’ se non è capace in questo caso di distruggere quel piccolo e maledetto verme, microbo, che si chiama Coronavirus”.