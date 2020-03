Lotito ci ha provato fino all'ultimo a far scendere in campo i suoi per allenarsi. Alla fine Lega Calcio e Governo lo hanno fermato, di fatto costringendolo a spostare la ripresa a data da destinarsi.



GIOCATORI A ROMA - Al contrario di alcuni club, come Juventus ed Inter, come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio ha chiesto ed ottenuto ai suoi giocatori di rimanere a Roma. Molti atleti sono lontani dalle loro famiglie e ne soffrono la mancanza - vedi Luis Alberto - ma sono bloccati e non possono raggiungere le loro case. Lotito ad ogni modo li vuole pronti per riprendere: è convinto nel suo proposito di non bloccare il campionato.