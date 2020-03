Achrafè uno dei talenti più in vista nel Borussia Dortmund. E a fine stagione tornerà al Real Madrid dopo aver esaurito il prestito biennale in Bundesliga. Ma non è detto che possa rientrare nei piani delle merengues. Se alla fine Florentinodovesse decidere di sfruttare la sua cessione per fare cassa, ecco che la Juve saprebbe farsi trovare pronta. Come ha già fatto sapere sia al Real che all'entourage del giocatore.- Il trequartista francese del Betis Fekir è stato accostato di recente al Milan. Ma, secondo il Mundo Deportivo, potrebbe essere l'Atletico Madrid la sua prossima destinazione.​Lcontinua a seguire con grande interesse Alejandrogiocatore che era stato monitorato anche lo scorso anno. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, il club basco vorrebbe riuscire ad acquistare l'esterno granata spendendo al massimo 8 milioni di euro, ma il Torino ha invece fissato il prezzo del cartellino a cifre maggiori.- Laha messo nel mirino Memphis, stella del Lione infortunatasi al legamento crociato. Per questo rappresenterebbe per Tare un'obiettivo economicamente sostenibile e secondo Lalaziosiamonoi i primi contatti con la SEG la sua agenzia di procura sono già stati avviati.Ildel futuro ripartirà ancora da Sinisa Mihajlovic e dalle sue scelte anche sul mercato. Per questo, riporta la Gazzetta dello Sport è tornato di moda il nome di Aleksandarterzino sinistro che ha rinnovato con la Roma, ma che non sarà più centrale nei progetti di Fonseca al punto che potrebbe dire addio in estate- ​Ilrisponde alle pretendenti e blinda Piotrcon un nuovo contratto. Secondo la Gazzetta dello Sport quando il calcio ripartirà il patron De Laurentiis convocherà il centrocampista per fargli firmare il nuovo contratto. La scadenza sarà portato a giugno 2024 e ci sarà anche un aumento a 2,5 milioni annui rispetto agli 1,1 di oggi.Non c'è solo il Milan nella corsa al forte e promettente difensore centrale dell'Eintracht Francoforte, EvanAnche l'Inter secondo Tuttosport ha avviato contatti per acquistarlo.- Secondo quanto riportato da Tuttosport Hakan Calhanoglu sarà un punto fermo del Milan anche per il futuro. Il centrocampista turco sarà infatti confermato anche con l'arrivo sempre più probabile di Ralf Rangnick in panchina.