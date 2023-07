Una bomba di mercato arriva nel pomeriggio dall'Inghilterra, dove Sky Sports parla di un'offerta di 140 milioni di euro dell'Al Hilal per Victor Osimhen, centravanti del Napoli campione d'Italia e capocannoniere della Serie A 2022-23. La notizia arriva proprio nel giorno del previsto incontro fra il Napoli e l'agente del nigeriano, Roberto Calenda, per discutere del rinnovo del contratto del classe 1998 ex Lille, incontro non ancora avvenuto.



L'agente ha incontrato il presidente Aurelio De Laurentiis, presente nel ritiro degli azzurri, e Mauro Meluso, il nuovo direttore sportivo: dopo i primi incontri a Dimaro, la volontà di tutte le parti in causa è quella di proseguire insieme, estendendo l'accordo in scadenza a giugno 2025 e procedendo con l'adeguamento dell'ingaggio, con la presenza di una clausola rescissoria.



IL CONTRATTO E LA CLAUSOLA - I dettagli? Un rinnovo biennale da 7 milioni bonus inclusi, nettamente sopra il tetto previsto per gli ingaggi azzurri. Resta da stabilire il valore della clausola rescissoria: il Napoli la vorrebbe di almeno 140-150 milioni, a partire dall’estate 2024, l’entourage del giocatore di massimo di 110. Tutto questo al netto di offerte clamorose di mercato, come preannunciato a inizio mercato da Aurelio De Laurentiis. E questa news riportata da Sky Sports potrebbe avere queste caratteristiche.