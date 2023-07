Nuovo testquesta volta dal ritiro di Castel di Sangro. La squadra di Rudi Garcia è scesa in campo contro, squadra turca. 4-0 il risultato finale, nel primo tempo si sono viste trame di gioco interessanti, con la catena di destra che ha funzionato molto bene con Di Lorenzo e Politano che hanno trovato una buona intesa. La novità è stata la presenza di Raspadori come mezzala, vista l'assenza di Lobotka, Elmas e Gaetano. L'ex Sassuolo giocava un po' da raccordo tra centrocampo e attacco, alzandosi spesso quasi in linea con Osimhen.: 23' p.t. 28' p.t. Osimhen (N), 19' s.t. 25' s.t. Simeone (N).: 23' p.t. Politano (N), 28' p.t. Kvaratskhelia (N).(4-3-3): Meret (14' s.t. Gollini); Di Lorenzo (14' s.t. ZanolI), Rrahmani (14' s.t. D'Avino), Ostigard (14' s.t. Jesus), Olivera (14' s.t. Obaretin); Raspadori (14' s.t. Coli Saco), Anguissa (14' s.t. Demme), Zielinski (14' s.t. Folorunsho); Politano (14' s.t. Zedadka), Osimhen (14' s.t. Simeone), Kvaratskhelia (14' s.t. Zerbin). All. Garcia.(4-2-3-1): Kardesler; Corekci, Bekaroglu, Demir, Aksoy; Saglam, Aburjana; Lobjanizde, Oluwafisayo, Mango Fernandes; Yildirim. All. Demirel.- I primi 20 minuti di gioco sono stati di stampo napoletano che però ha trovato il vantaggio grazie ad un errore avversario. Rinvia male al 23' Kardesler, riconquista sulla trequarti Politano.Il centravanti nigeriano raddoppia dopo cinque minuti con un'altra palla persa dall'Hatayspor. Bravoa capirne le intenzioni, intercetta e manda in porta ancora Osimhen che questa volta con un tocco sotto delizioso batte l'estremo difensore in uscita.stavolta che trova il terzo e quarto gol del Napoli. Minuto 64: Zerbin non riesce a spingere in rete, neanche Saco, arriva Simeone che non fallisce. Passano altri sei minuti ed èsi mette in proprio dalla trequarti, fa sedere un difensore, entra in area e con uno scavino segna il 4-0.TOP:: non si può che partire da lui, capocannoniere dello scorso campionato e protagonista assoluto della giornata. Inizia con qualche occasione fermata per fuorigioco, poi due palloni giocabili che finalizza da bomber vero.: funziona la solita coppia che lo scorso anno ha trascinato il Napoli alla vittoria dello scudetto. Il georgiano sterza, mette in difficoltà la difesa dell'Hatayspor a suon di dribbling e giocate. Poi quell'assist per il gol di Osimhen, con i giri perfetti per metterlo in porta.: il killer instinct ce l'ha nel dna, infatti alla prima palla che arriva in area dalle sue parti la infila in rete. Bellissimo il secondo gol quando manda a vuoto un paio di difensori partendo dalla trequarti e poi beffa il portiere con uno scavino.: sterzate e ottima intesa con Di Lorenzo su quella fascia. Va sul fondo, taglia dentro al campo sul suo mancino e serve l'assist per l'1-0 di Osimhen. Ha già il motore caldo in vista del Frosinone.FLOP:: impatto non proprio indimenticabile. Sbaglia tanto, troppo, partendo dall'out di sinistra. Non ci si aspetta di vedere cose alla Kvara, però ha avuto 2-3 chiare occasioni da gol dimostrandosi impreciso e poco lucido sotto porta.