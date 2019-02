I possibili guai finanziari del PSG hanno attirato le big europee, pronte ad approfittarne per sottrarre i gioielli dei parigini: gli occhi del Real Madrid su Neymar, vecchio pallino di Florentino Perez, quelli della Juventus su Kylian Mbappé qualora dovesse lasciare Dybala in estate. Il PSG però non ha alcuna intenzione di privarsi delle sue stelle, parola di Nasser Al-Khelaifi. Il presidente del club francese ha concesso una lunga intervista a Marca dopo la chiusura dell'accordo con il nuovo sponsor ALL: "Accordoo importante in chiave Fair Play Finanziario? Non abbiamo mai avuto dubbi sulla nostra capacità di generare introiti e trovare sponsor. Siamo sempre stati tranquilli. Come risultato del processo che si è aperto per questo argomento, abbiamo risposto punto per punto a quello che ci è stato chiesto. Agiamo sempre con trasparenza e serietà in questo scambio di informazione. State sicuri che il club è gestito con la massima professionalità. Così non fosse, i migliori giocatori del mondo non vorrebbero venire qui. E i migliori marchi del mondo non cercherebbero di condividere le loro ambizioni con le nostre.



NEYMAR E MBAPPE' - "Come procede il recupero? Sta molto bene. E' un giocatore e una persona straordinaria. Mostra una grande capacità di sacrificio e carattere per superare questo nuovo infortunio. Ha recuperato a Parigi, a Barcellona e ora in Brasile. Quello che è stato previsto dall'inizio con i medici del club. Kylian è già una leggenda del club. Quello che ha fatto lo ha fatto a soli 20 anni, vincere un Mondiale e far parte come Neymar dei migliori cinque calciatori al mondo, è qualcosa di eccezionale. A Parigi tutti lo adorano. Sta in casa sua e sa che ha tutto quello che vuole per fare la storia del PSG. Ha questa capacità di far sognare il Parco dei Principi e tutti i giovani che amano questo sport. La relazione tra il PSG e Mbappé durerà a lungo perché la fiducia reciproca è molto forte. Inquieto per l'interesse delle big europee? Sono loro a dover essere preoccupati perché i migliori giocatori del mondo di domani vivono a Parigi, una città che adorano, e giocano per il PSG, il club più moderno d'Europa. Né il Real Madrid né alcun altro club al mondo hanno bisogno di chiamarci per Neymar o altri giocatori. Il Real sa benissimo che Neymar non è in vendita e che non se ne andrà in estate. Abbiamo una relazione fantastica con lui e suo padre ed è costruita per durare a lungo".