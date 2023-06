La finale di Champions League fra Manchester City e Inter è l'occasione giusta per riunire in un unico posto tutti i più importanti esponenti del calcio europeo e fra questi ci sono anchel'associazione europea dei club che fu presieduta da Andreaprima del "golpe fallito" dellae che oggi vede ilnel ruolo di numero 1 dell'associazione.Parlando a margine della riunione Eca di oggi tenutasi proprio nella città turca, Il patron qatariota ha commentato anche la decisione che la Juventus sta prendendo di chiamarsi fuori proprio dal progetto Superlega in cui era rimasta, insieme a Real Madrid e Barcellona, fra i club più attivi:"Penso che sia la decisione giusta e intelligente, da parte loro, di lasciare la cosiddettaNon c’è futuro lì, non c’è progetto, non c’è niente, quindi ha senso tornare in famiglia. È uno spreco di tempo, energia e denaro, e tutto ciò per niente.Le persone intelligenti si rendono conto degli errori e li correggono. Quindi penso che sia una grande decisione da parte della Juventus. Ovviamente dò il benvenuto a tutti coloro che si rendono conto del proprio errore. Ed è quello che dovrebbero fare. Vale per la Juventus e per tutti gli altri”.