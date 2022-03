". Nuovo, durissimo attacco da parte di. Il presidente dele dell'ECA ha parlato in un'intervista alla BBC: "Quando si parla di ESL o non ESL, odio dire Superlega, si parla di tre club. Sanno che non c’è possibilità. La gente sta morendo in Ucraina e non ha un posto dove dormire – e stiamo litigando per la Superlega?".- Al-Khelaifi prosegue: "Il problema con i club della ESL è che non hanno stabilità. Non hanno una visione finanziaria a lungo termine. Continuano a parlare del loro contratto legale, ma quello che dimenticano è che il calcio è un contratto sociale, non è un contratto legale, stanno sventolando un pezzo di carta. Florentino Perez mi ha parlato alla partita di Champions League e mi ha detto ‘dobbiamo arrivare a un punto in cui possiamo parlare con te’.Ho detto che ero felice di parlare, ma se avesse intenzione di fare cose alle mie spalle, non mi interessa".- Il presidente del PSG, poi, rivela ulteriori dettagli: ". Mi hanno invitato. Poi quando ho detto di no, hanno detto che non mi avevano invitato, questo li riassume. Se solo pensassi a me stesso ce l’avrei fatta. Soprattutto durante il Covid. Ma che dire dell’ecosistema, dei tifosi e dei valori che rappresentate? Voglio giocare quelle partite, i big match, ovviamente. So cosa vuole il pubblico. Ma non possiamo dire ‘sei un piccolo club, sei fuori’. Deve essere un sistema aperto, sotto l’organo di governo, dove c’è rispetto per tutti".- Il business model del Paris Saint-Germain rovina il calcio? Al-Khelaifi non ci sta: "Immagina che non ci siano stati investimenti negli ultimi anni. Il calcio sarebbe crollato, te lo assicuro. Siamo un fondo di investimento. Abbiamo comprato il club per 70 milioni di euro. Da allora abbiamo ricevuto offerte multimiliardarie. E le altre forme di proprietà, come l’acquisizione da parte di private equity, è un bene sociale? E i club sfruttati dai privati ​​vanno bene?Il nostro investimento nel PSG non aiuta solo un club. Immaginate che il PSG non fosse nel campionato francese. Dove troverebbe il campionato un fondo di investimento per investire 1,5 miliardi di euro, che va ai piccoli club per investire? Quando guardi il quadro completo di ciò che stiamo facendo, è qualcosa che ha alzato il livello".- Al-Khelaifi, infine, conclude sul nuovo Fair Play Finanziario: "Questo processo è iniziato molto prima che diventassi presidente dell’ECA. In secondo luogo, l’ECA riguarda la leadership collettiva, molti organi decisionali, tutti trasparenti, che coinvolgono club di tutte le dimensioni. Anche se sono presidente dell’ECA, pensate che un club possa fare qualcosa che gli altri 246 club e tutte le altre parti interessate non vogliono? È una follia, ma alla gente piace pensare che io abbia un piano".