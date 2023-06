La cessione della Sampdoria sta finalmente muovendo i primi passi per concretizzarsi. Dopo l'accordo tra Ferrero, Manfredi e Radrizzani di martedì sera, adesso andranno compiuti alcuni step per formalizzare il tutto. Sullo sfondo resta sempre però una figura importante, quella di Al Khelaifi, lo sceicco proprietario del Paris Saint Germain che pare voglia aumentare la sua area di influenza nel calcio, e starebbe valutando un ingresso in Italia, proprio nella società blucerchiata.



A fare da tramite tra il gruppo QSI, Qatar Sports Investments, e la Samp sarebbero proprio Radrizzani e Manfredi. La notizia viene rilanciata dal prestigioso quotidiano francese L'Equipe: l'idea del possibile investimento di Nasser Al-Khelaifi nasce dall'amicizia con Andrea Radrizzani, e la QSI starebbe concretamente valutando il dossier Samp, per diventare proprietaria di alcune quote.



Il primo passo in questa direzione, fondamentale, è stato l'accordo con Massimo Ferrero. Adesso però serviranno altri step per finalizzare la cessione: dopo aver sistemato tutte le pratiche burocratiche - come il passaggio delle quote, l'accordo con i creditori e l' omologa da parte del Tribunale del piano di ristrutturazione - i due uomini d'affari inizieranno a cercare altri investitori. Proprio a quel punto, aggiunge l'Equipe, potrebbe manifestarsi il QSI.