Al-Nassr in trattativa per Szczesny, Juventus pronta alla cessione: i dettagli e la decisione del polacco

Non solo il reparto offensivo, dove il futuro di Chiesa, Soulé, Milik e Kean rimane nebuloso, ma le porti girevoli del mercato bianconero riguarderanno anche la posizione più importante nel nostro amato sport: l’estremo difensore. Come assodato nel corso degli scorsi giorni, il nuovo – manca solo la firma – allenatore della Vecchia Signora,, a un passo dal diventare il nuovo portiere alla Continassa per 18 milioni di euro (mancano solo gli ultimi step formali tra i due club per chiudere l’operazione, tra i quali anche un passaggio con l’agente del portiere, Carlo Alberto Belloni, con il quale sistemare i dettagli contrattuali),

. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano,In base alle ultime indiscrezioni raccolte,. Una soluzione ideale per la Juventus che riuscirebbe a risparmiare l'alto ingaggio da 6,5 milioni di euro a stagione che attualmente percepisce il polacco ex Roma e Arsenal (in scadenza con la Juventus il 30 giugno del 2025). Tuttavia, come riportato,che, nel corso delle ultime settimane, si era convinto di poter conservare il posto da titolare, nonostante l’arrivo di Di Gregorio. L'attuale titolare vuole restare in bianconero fino all’estate del 2025, così da chiudere la carriera ad alto livello alla Juventus. Ma l’arrivo dal Monza dell’ex Inter (unito alle scelte sia societarie che tecniche) rischia di cambiare le carte in tavola.

Una situazione, quella di Szczesny, che viene confermata anche dai pensieri della dirigenza della, pronto a giocarsi il posto con Di Gregorio. L'ex Genoa ha un contratto in scadenza nel 2025 e le parti dovranno discutere di un prolungamento, con un colloquio per arrivare a un nuovo accordo che avrà luogo nelle prossime settimane. Nel frattempo,