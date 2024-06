Getty Images

Juventus, Motta ha scelto: Di Gregorio titolare. Il futuro di Szczesny e la posizione di Perin

Gianluca Minchiotti

41 minuti fa

2

Thiago Motta, prossimo allenatore della Juventus, ha le idee chiare per quanto riguarda il portiere della sua squadra: per caratteristiche tecniche, l'allenatore italo-brasiliano ha scelto Michele Di Gregorio, ormai prossimo a diventare il nuovo portiere della Juve. Sono previsti per oggi gli ultimi step formali tra i due club per chiudere l’operazione, tra i quali anche un passaggio con l’agente del portiere, Carlo Alberto Belloni, con il quale sistemare gli ultimi dettagli contrattuali. E poi Di Gregorio diventerà un calciatore della Juventus, club per il quale avrebbe detto no anche al Liverpool. E se diamo retta a questa indiscrezione di Tuttosport, c'è da pensare che Di Gregorio vada alla Juve per fare il titolare. Come vuole Thiago Motta. La domanda ora riguarda gli altri portieri della Juventus: quale sarà il futuro di Wojciech Szczęsny e Mattia Perin?