Milan, chi è Marcin Bulka: il sopravvissuto futuro Szczesny, il pararigori che eliminò il PSG

, estremo difensore transalpino che sarà uno dei grandi protagonisti dei prossimi Europei, difendendo i pali della porta della Nazionale francese.(in scadenza il 30 giugno 2026), augurandosi che l’ex Lille accetti la proposta di rinnovo formulata nelle scorse settimane: 5 milioni (bonus compresi) fino al 2028.(con Bayern Monaco e Manchester City in prima fila)

, secondo quanto svelato dal portale polacco meczyki.pl,, portiere polacco classe 1999 attualmente in forza al Nizza, con il quale, nel corso dell’ultima stagione, ha raggiunto la quinta posizione in Ligue 1 qualificandosi per la prossima edizione dell’Europa League, un piazzamento che mancava da 3 anni per la squadra transalpina.(con soli 29 reti subite, meno di una a match). Moncada ha avuto un primo contatto esplorativo con gli agente dell’ex PSG per comprendere l’eventuale fattibilità dell’operazione, seppur la priorità rimanga il rinnovo di Mike Maignan.

Marcin Bulka nasce il 4 ottobre 1999 a Plock, in Polonia, dimostrando sin da piccolo una grande passione verso il calcio e il mondo dell’area di rigore. Dopo aver vissuto le giovanili tra alcune formazioni delle serie minori polacche come il Stegny Wyszogród, l’MDK Król Maciuś Club Płock e l’Escola Varsovia - accademia calcio del Barcellona in Polonia -,I Blues non gli concedono mai l’occasione di esordire in prima squadra eche lo prese a parametro zero, mantenendo la porta inviolata contro il Metz. Dopo una serie di prestiti (Cartagena e LB Chateauroux),con il quale ha un accordo fino al 2026(1 metro e 99 di altezza e esplosività)Tecnicamente, è un numero uno molto bravo e attento nel posizionamento tra i pali, oltre ad avere un perfetto comando dell'area di rigore con un senso di leadership in pieno stile Szczesny (di cui la Polonia si augura sia il successore a livello internazionale).: 77 parate registrate – di cui 48 da dentro l’area di rigore - (4° miglior risultato in Ligue 1 tra le prime 5 classificate), 17 clean sheet (migliore in assoluto in Francia) e ben 3 rigori neutralizzati (di cui 2 in una sola sfida contro Balogun del Monaco), un dato a cui era stato già abituato in passato.

: prima bloccando Messi e Mbappé nei primi novanta minuti, contribuendo a blindare la sfida sullo 0-0, poi parando due rigori (il primo a Paredes e il secondo a Xavi Simons) nella lotteria dei penalties, eliminando i parigini, squadra che all’epoca ne deteneva il cartellino dato il prestito concordato col Nizza, anche per quell’episodio particolare accaduto in Polonia.

– il 27 maggio 2020 -, da cui uscì fortunatamente senza conseguenze e illeso. L'incidente avvenne nei pressi della città di Wyszogrod e la sua fiammante Lamborghini gialla venne completamente distrutta.