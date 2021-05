Arrivano le prime parole di David Alaba da nuovo giocatore del Real Madrid. Il difensore ha affidato a Instagram le sue riflessioni dopo il passaggio alle Merengues: “Lascio un club speciale per un altro club speciale. Sono davvero felice e onorato di passare al Real Madrid. Dopo tanti anni a Monaco affronterò una nuova sfida e darò il massimo per continuare la storia speciale del club. Non vedo l’ora di giocare la mia prima partita con le iconiche maglie bianche davanti a tutti voi tifosi di Madrid. Sono sicuro che questo viaggio sarà un successo. Insieme a tutti i madridisti”.