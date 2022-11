Edy Reja, ct dell'Albania, è intervenuto a Rai Sport dopo la sconfitta nell'amichevole con l'Italia: "La prestazione c'è stata, in particolare modo il secondo tempo. Nel primo hanno pressato alti, nella ripresa abbiamo cambiato qualcosa per mettere in difficoltà l'Italia e ci siamo riusciti. Non abbiamo concretizzato, ma mi dà l'impressione di avere fatto una buona gara".



IL MODULO DI MANCINI - "Il 3-4-3 ci ha messo in difficoltà, soprattutto Bastoni sulla zona sinistra che spinge molto. Nel primo tempo indietreggiavamo, poi abbiamo provato a fare la partita, abbiamo avuto 3-4 opportunità, 2 pali, parate del portiere. Io sono soddisfatto. Bella atmosfera, ottima festa, gli albanesi hanno cantato l'inno italiano, meglio di così... Sul 2-1, quella traversa... Magari sul pareggio la partita poteva essere equilibrata".



FUTURO - "C'è il presidente qui, ne parleremo, poi va in Qatar. Non ci sono problemi, l'importante è fare bene dell'Albania".



PAFUNDI - "Qualche numero ce l'ha, mi sarebbe piaciuto vederlo ancora qualche minuto".