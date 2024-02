Sono momenti di apprensione e paura per il calcio francese. Durante la gara ditra, disputatasi sabato sera, l'attaccante dei girondini,, ha riportato unQuesto quanto riportano i primi test fatti al giocatore honduregno che è stato. Una soluzione resa necessaria - spiegano i medici - a causa dele per la necessità di somministragli delleElis ha avuto un durissimocon il difensore Donatiendopo 34 secondi di gioco. Lo staff medico della squadra gli ha prontamente offerto le cure necessarie e lo ha trasportato in ospedale per accertamenti con il giocatore che in quel momento era ancora cosciente.Classe 1996, Elis è un attaccante dell'Honduras, con cui ha disputato 60 partite, giocando anche alle Olimpiadi di Rio 2016. Nella sua carriera è passato per gli, il, ile il