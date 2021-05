“Cosa direi oggi a Pioli? Che dipende tutto da loro, sappiamo che non è facile. Il Milan si merita di stare in Champions, ha fatto più di quello che avremmo immaginato a inizio stagione. C'è stato un errore di approccio col Cagliari, si pensava quasi già di essere passati, ma tutto è possibile nel calcio. Mi auguro con tutto il cuore che il Milan vada in Champions per il cammino straordinario e la crescita dei calciatori". Il pensiero di Demetrio Albertini a Radio24.