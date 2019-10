Demetrio Albertini, presidente del settore tecnico dell'Italia, ha parlato a Coverciano durante la presentazione del nuovo corso per responsabile di settore giovanili:



"Quando sono arrivato ho presentato un programma manageriale, a volte anche meno politico. Ho cercato di lavorare su cose concrete, cercando di lavorare su messaggi e su cose che il settore tecnico vuole fare in tempi rapidi. Dopo tre consigli direttivi in pochi mesi abbiamo lavorato per partire concretamente con questo corso. Vogliamo dare un supporto tecnico alle squadre: adesso per la Federazione, il responsabile il settore giovanile delle squadre può farlo un ds o un allenatore. Il primo obiettivo è dare competenze specifiche al responsabile del settore tecnico giovanile, ritenuto fondamentale per calcio e calciatori. L'Italia è entrata solo sette volte nei primi trenta posti per il Pallone d'oro negli ultimi dieci anni. Il Belgio dieci. La Spagna e la Germania ci stanno precedendo, hanno messo il focus sui giovani prima di noi"