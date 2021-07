U.C. AlbinoLeffe comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Michele Marcolini.



Per mister Marcolini si tratta di un gradito ritorno. Il tecnico savonese infatti aveva guidato la compagine seriana nella stagione 2018/2019, subentrando a Massimiliano Alvini e conquistando la salvezza diretta con una giornata di anticipo al termine di un grande girone di ritorno.



Classe 1975, nella sua carriera Marcolini ha allenato le formazioni di Lumezzane, Real Vicenza, Pavia, Santarcangelo, Alessandria - con la quale ha vinto una Coppa Italia di Serie C -, Novara e Chievo Verona in Serie B.



Il tecnico sarà coadiuvato da Davide Mandelli nel ruolo di allenatore in seconda e da Stefano Pavon in qualità di preparatore atletico.