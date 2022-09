La finale dello US Open che vedrà opposti il giovane spagnolo. Vincendo, Alcaraz diventerebbe il più giovane numero 1 di sempre: con i suoi 19 anni e 4 mesi andrebbe infatti a scalzare Lleyton Hewitt, che nel 2001 raggiunse la vetta a 20 anni e 8 mesi; anche in caso di sconfitta quindi, lo spagnolo avrebbe ancora più di un anno di margine per fare suo il record. E siamo sicuri ci riuscirà.Che il tennista murciano fosse un predestinato si sapeva già da qualche anno, almeno dal 2018, quando non ancora quindicenne conquistò i primi punti ATP, secondo in questa speciale classifica di precocità soltanto – guarda un po’ – a Rafa Nadal (che ha però impiegato “ben” 22 anni per diventare numero 1).. A febbraio è arrivato il primo ATP 500 sulla terra di Rio de Janeiro, mentre sul cemento americano si è prima fermato in semifinale contro Nadal a Indian Wells, per poi vincere il suo primo Masters 1000 a Miami in finale proprio contro Ruud. A ruota sono arrivati anche i successi in patria, prima a Barcellona (500) e poi a Madrid (1000), e di conseguenza anche l’ingresso in top10 in classifica. Classifica che ha continuato a scalare fino a issarsi al 4° posto pre US Open.Due elementi saltano all’occhio guardando la breve carriera del murciano. Il primo è: prima di questa estate infatti lo score era 5-0 una volta arrivati all’atto conclusivo di un torneo, il tutto senza concedere set ai suoi avversari (tra i quali giocatori talentuosi e più scafati come Zverev e Carreño Busta). Una statistica questa che è stata recentemente “macchiata” dai due talenti azzurri del momento: Lorenzo Musetti prima (nell’ATP 500 di Amburgo) e Jannik Sinner la settimana successiva ad Umago.Il secondo elemento è. Bisogna andare indietro fino al Nadal teenager per trovare un giocatore così giovane in grado di imporsi in un Masters 1000. E proprio con Nadal i paragoni si sprecano: oltre a condividere la precocità e la nazionalità però, dentro il campo lo stile tra i due è differente; Alcaraz ha un gioco più offensivo e potente rispetto al maiorchino, e una varietà di colpi di cui il Nadal dell’epoca ancora difettava. A unirli piuttosto è quell’esuberanza fisica e atletica attualmente senza eguali, che gli permette di arrivare su ogni pallina anche quando il punto sembra ormai perso –, e con cui sta nascendo una rivalità che promette scintille negli anni a venire.