Alec Baldwin protagonista di una tragedia. Da una pistola, utilizzata come arma di scena, impugnata dall’attore americano sul set di Rust, film western, sono partiti dei colpi che hanno ferito il regista, il 48enne Joel Souza, ora in terapia intensiva, e ucciso la direttrice della fotografia, la 42enne Halyna Hutchins. Questo quanto riferito dallo sceriffo della contea di Santa Fe.



Indagine in corso e, come scrive il quotidiano Santa Fe NewMexican, Baldwin in lacrime fuori dall’ufficio dello sceriffo. Un portavoce dell’attore ha dichiarato che c’è stato un incidente sul sito e che una pistola di scena avrebbe dovuto essere caricata a salve e invece ha fatto fuoco. “Gli investigatori stanno cercando di scoprire che tipo di proiettile è stato sparato e in che modo”, questo il comunicato dello sceriffo.