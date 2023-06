Alena Seredova e Alessandro Nasi si sono sposati a Noto, in Sicilia, il 17 giugno. Ai microfoni di Chi la ex moglie di Buffon ha raccontato il percorso del loro amore. Nasi ha raccontato:



"Perché ho chiesto ad Alena di sposarmi? Se mi avessero fatto questa domanda due anni fa ci avrei pensato, anche perché lei non me lo ha mai chiesto. Essendo figlio di genitori che si sono separati, si sono risposati e si sono separati di nuovo, vedevo il matrimonio come una cosa complicata. È successo tutto in una settimana: c’è stato un insieme di momenti che ho vissuto con lei, nostra figlia, i ragazzi, che mi hanno fatto venire voglia, di colpo, di fare questo passo. Ho fatto la proposta ad Alena in una situazione bella, perché eravamo ospiti di una coppia di amici che stava rinnovando le proprie promesse di matrimonio (Leonardo Bonucci e la moglie Martina, ndr). Ero tranquillo, l’unica incognita era che lei mi potesse dire di no. Alena non è prevedibile, quindi sono andato deciso, non se lo aspettava minimamente".