Sono passati ormai 5 anni ma certe ferite, si sa, sono dure a cicatrizzarsi. La showgirl Alena Seredova si racconta al programma pomeridiano "Vieni da me" sui canali Rai e non si tira indietro di fronte ad un tema piuttosto delicato come la fine del matrimonio tra lei e lo storico portiere della Juve, Gigi Buffon: "Ho saputo del suo tradimento (con Ilaria D'Amico, ndr) tramite la radio. ​Sono stata la penultima a saperlo; dopo di me l’ha saputo mio padre. Ciò che non uccide fortifica: penso di essere diventata una persona migliore dopo quell’episodio; sono stata fortunata, abbiamo ancora una famiglia equilibrata, da una parte e dall’altra”.



LE FOTO ANCORA IN CASA - Non serba troppo rancore la modella che confessa: "​A casa oggi ho ancora le foto, sarò strana, ma il passato uno può anche rinnegarlo se non ci sono i figli, ma quando ci sono loro è ridicolo farlo". E sul suo attuale compagno, ​Alessandro Nasi racconta: "​Si è preso una donna con due bagagli, una donna fragile che era arrabbiata con tutto il mondo, con tutti gli uomini, era triste e frignava sempre. Ha avuto la pazienza di farla rifiorire. E' lui il vero uomo della mia vita".