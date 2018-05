Gigi Buffon lascia la Juventus fra lacrime e commozione, ma c'è chi sta vivendo l'addio del portiere bianconero con grande sollievo. Si tratta della storica ex, Alena Seredova che intervistata da Matrix Chiambretti ha parlato anche dell'addio dell'ex capitano bianconero.



L'ADDIO A GIGI - "Adesso che ha lasciato tornerò a tifare Juve con più forza. Al Mondiale 2006 non avevo idea di ciò che sarebbe successo. Le corna? L'ho scoperto in radio mentre andavo dal parrucchiere che ero cornuta. Meno male che non ho fatto un incidente. Gigi parla di me con molta freddezza, dopo tutto ciò che c’è stato tra noi mi sarei aspettata una considerazione diversa. Con la D’Amico? Non c’è alcun rapporto...”.



FORZA JUVE - La Seredova ora ha lasciato quel capitolo della sua vita alle spalle e ha iniziato una nuova relazione con Alessandro Nasi. Particolarità? Anche lui è sotto contratto con la Juventus nel reparto commerciale. Un motivo in più per tornare a tifare Juve. Ecco Alena nella nostra gallery.