non sta progettando il suo futuro lontano dall'e da Milano. L'attaccante argentino sta infatti programmando la propria vita nel capoluogo milanese dove i suoi figli (e quelli di Wanda Nara e Maxi Lopez) vivono e hanno trovato stabilità.A confermare la volontà di rimanere nel capoluogo milanese è stata proprioche postando varie storie sul suo profilo Instagram ha svelato come la coppia, che da tempo vive in un appartamento in lussuosissimo albergo stia ristrutturando la propria nuova casa in un attico di un altro palazzo milanese. Ecco le foto della nuova casa e della bella Wanda nella nostra gallery.