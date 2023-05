L’ex modella Alena Seredova, 45 anni, è pronta a sposarsi con il manager Alessandro Nasi, cugino di John e Lapo Elkann. Al settimanale Oggi, la Seredova racconta come, dopo l’abbandono inatteso di un marito (Gigi Buffon), finalmente si rinasce: "Pensavo di stare bene da sola, ma poi è arrivato il mio amore. E ha avuto resistenza e pazienza. Ci sposiamo il 17 giugno a Noto, un posto dove né io né Alessandro siamo mai stati. Vogliamo che per entrambi sia una sorpresa, un ricordo unico. Mi sposo come se fosse la prima volta".



Come ricorda Oggi, per Alena è il secondo "sì", dopo quello nel 2011 a Gigi Buffon e due figli (Louis Thomas, 15, e David Lee, 13). Scoprì dalla radio che lui frequentava un’altra donna, Ilaria D’Amico. "Non sono una persona che desidera vendetta, ma neppure una che dimentica", puntualizza Alena, che si chiuse nella riservatezza. "Altrimenti oggi i miei ragazzi avrebbero potuto leggere cose brutte dette dalla mamma sul loro papà e sono convinta che tutto ciò non andrebbe mai fatto, anche se la ferita è profonda".