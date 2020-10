Oliver Kragl nel corso dell'ultima sessione di Calciomercato ha lasciato il Benevento per trasferirsi all'Ascoli e come sempre accanto a lui si è trasferita nelle marche anche sua moglie, la nota showgirl Alessia Macari.



Nel corso di una sessione di Q&A sui social network la bellissima "Ciociara", ruolo ricoperto in passato nel programma tv Avanti Un Altro con Paolo Bonolis ha svelato un retroscena su una parte di sé che piace tanto ai suoi follower.



Non il lato A e né il lato B, bensì i suoi piedi che però, da sempre, non le piacciono nonostante gli apprezzamenti: "'Io icona dei feticisti? Odio i miei piedi". Ecco le sue foto più sexy nella nostra gallery.