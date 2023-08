si racconta: parla della sua nuova avventura in Rai, dell’amore. E di come la sua vita sia cambiata grazie al calendario sexy di Max del 1998: “, ho avuto la percezione di me, prima ero più maschiaccio. Mi diverte piacere.”“Il calendario ha cambiato tutto - confessa a Repubblica -.La classica brava ragazza, mai drogata in vita mia, con le amiche ho giocato con la Barbie fino ai 16 anni. Il calendario nacque ai tempi di Colpo di fulmine, quando me lo proposero pensai: ‘Ma allora sono bona’, ho avuto la percezione di me, prima ero più maschiaccio. Mi diverte piacere”., è una famiglia allargata. E lei crede molto nell’amore: “Lo cerco e scelgo la felicità in tutto, che è fatta di un costante rapporto umano anche con le persone con cui sono stata insieme. Rapporti tossici mai. La libertà di amare è tutto e ho imparato che si può stare da soli: non si deve dipendere da un uomo”.Ma stare sotto i riflettori costringe anche a rinunciare a parte della privacy. Alessia è una delle prede più ricercate dal, come riporta Oggi.it: “. Ho detto a Francesca Fagnani che mi aveva invitato a Belve: ‘Non vengo perché mi devo salvare da me stessa’. Faccio fatica a tenermi”.