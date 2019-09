Alessia Marcuzzi è la nuova regina di Temptation Island. La trasmissione campione d'ascolti in cui coppie di fidanzati vengono separate su un isola e "tentate" da giovani e ragazzi e ragazze single e soprattutto disponibili. L'obietivvo è testare la resistenza delle coppie e la forza del loro amore anche se quest'anno, a differenza delle edizioni condotte da Simona Ventura, lo share non sta ripagando. E allora la vera "tentatrice" diventa proprio la bellissima conduttrice e storica ex di Simone Inzaghi. Non nel programma, bensì su Instagram dove Alessia ha postato una foto in spiaggia, completamente nuda, e coperta soltanto da delle borse. Che sia la scossa giusta per rialzare... lo share? Ecco le foto nella nostra gallery.