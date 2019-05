Intervistato dal Corriere dello Sport l'ex vice allenatore di Antonio Conte, Angelo Alessio, ha parlato del futuro del tecnico salentino confermando l'ipotesi Roma, ma non escludendo idee alternative.



ROMA E ALTERNATIVE - "È un allenatore che tutti vorrebbero avere alla guida della propria squadra. Antonio ha sempre detto "Vado dove c’è un progetto valido, a lungo termine e con garanzie". Lui vuole un progetto che poi lo porti a vincere, non a rimanere a galla. La Roma ha in cantiere lo stadio, ha tanti progetti che vuole portare avanti e una squadra giovane: perché no? È un progetto che può tenere in considerazione. Antonio è aperto a varie possibilità, l’importante è che ci siano garanzie. È intrigato da un progetto Roma, anche in caso di mancata qualificazione alla Champions League. Non c’è preclusione".